Кто определит победителей Премии «Человек года 2014» в Нижнем Тагиле? Состав жюри (ФОТО)

За время активного поиска номинантов мы часто слышали вопрос: «А судьи кто?». Ответ только подогревал интерес к событию, ведь в состав жюри вошли не просто уважаемые люди с большим жизненным опытом, это еще и очень разные по сфере деятельности тагильчане. Среди членов жюри представители Администрации, почетные граждане города, ведущие предприниматели, медийно известные личности и наиболее яркие участники Премии в прошлом году.

Итак, представляем вам членов жюри Премии «Человек года 2014»!

Начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики

Ольга Ивановна Белорыбкина

Главный редактор телекомпании «Телекон» Александр Сергеевич Смелик

Почетный гражданин города Нижний Тагил, председатель спортивного клуба «Спутник», начальник управления по эксплуатации спортивных сооружений ФГУП ПО УВЗ Татьяна Николаевна Райхерт

Заведующая кафедрой информатики и математики Нижнетагильского филиала УИЭУиП Игорь Николаевич Булыгин

Художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра, заслуженный артист Российской Федерации Ольга Валентиновна Завьялова

Директор Культурно-развлекательного центра «Россия» Константин Витальевич Черников

Исполнительный директор ЗАО Нижнетагильская мебельная фабрика Татьяна Владимировна Баландина

Директор НОЧУ ДЦ «Гений», победитель Премии «Человек года 2013» в номинации «Управление и бизнес» Александр Олегович Жученко

Председатель правления фонда «Страна глухих», победитель Премии «Человек года 2013» в номинации «Личность года» Виктор Валентинович Зайцев

Редактор информационного отдела телеканала «Реальный Тагил»

Члены жюри не будут знать, кто за кого проголосовал, и суммарное число баллов за участников определит победителей в 15 номинациях Премии. Кроме того, есть еще один член жюри - это вы, пользователи Интернета. Дело в том, что 14 апреля информация о каждом номинанте появится на TagilCity.ru в специальном разделе, посвященном Премии.

За каждого участника можно будет отдать свой голос, но не более одного раза. Номинант, набравший наибольшее число голосов станет победителем в номинации «Личность года», другими словами, народным избранником.

Тем временем, подходит к концу сбор анкет от кандидатов в номинанты. Если вы знаете, кто достоин звания «Человек года», до 9 апреля присылайте заполненную анкету по адресу pressa@tagilcity.ru или просто позвоните по телефону 499-334.