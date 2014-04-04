Кто определит победителей Премии «Человек года 2014» в Нижнем Тагиле? Состав жюри (ФОТО)
Полтора месяца осталось до одного из главных событий - Премии «Человек года 2014», и сегодня городской портал TagilCity.ru готов назвать имена тех, кто вынесет итоговое решение и определит победителей в номинациях.
За время активного поиска номинантов мы часто слышали вопрос: «А судьи кто?». Ответ только подогревал интерес к событию, ведь в состав жюри вошли не просто уважаемые люди с большим жизненным опытом, это еще и очень разные по сфере деятельности тагильчане. Среди членов жюри представители Администрации, почетные граждане города, ведущие предприниматели, медийно известные личности и наиболее яркие участники Премии в прошлом году.
Итак, представляем вам членов жюри Премии «Человек года 2014»!
Начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики
Главный редактор телекомпании «Телекон»
Почетный гражданин города Нижний Тагил, председатель спортивного клуба «Спутник», начальник управления по эксплуатации спортивных сооружений ФГУП ПО УВЗ
Заведующая кафедрой информатики и математики Нижнетагильского филиала УИЭУиП
Художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра, заслуженный артист Российской Федерации
Директор Культурно-развлекательного центра «Россия»
Исполнительный директор ЗАО Нижнетагильская мебельная фабрика
Директор НОЧУ ДЦ «Гений», победитель Премии «Человек года 2013» в номинации «Управление и бизнес»
Председатель правления фонда «Страна глухих», победитель Премии «Человек года 2013» в номинации «Личность года»
Редактор информационного отдела телеканала «Реальный Тагил»
Члены жюри не будут знать, кто за кого проголосовал, и суммарное число баллов за участников определит победителей в 15 номинациях Премии. Кроме того, есть еще один член жюри - это вы, пользователи Интернета. Дело в том, что 14 апреля информация о каждом номинанте появится на TagilCity.ru в специальном разделе, посвященном Премии.
За каждого участника можно будет отдать свой голос, но не более одного раза. Номинант, набравший наибольшее число голосов станет победителем в номинации «Личность года», другими словами, народным избранником.
Тем временем, подходит к концу сбор анкет от кандидатов в номинанты. Если вы знаете, кто достоин звания «Человек года», до 9 апреля присылайте заполненную анкету по адресу pressa@tagilcity.ru или просто позвоните по телефону 499-334.
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