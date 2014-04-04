Нижний Тагил притягивает крупные банки. В чем причина такой привлекательности?

Кроме того, Сергей Носов на недавней встрече озвучил еще одно направление работы – поддержка компаний Нижнего Тагила. Речь идет не только об инвестиционной привлекательности города, но и его общем развитии, расширении и улучшении инфраструктуры. Интересен и тот факт, сами банки стремятся в наш город, прямо заявляя о том, что они заинтересованы в поддержке Нижнего Тагила.

Возникает вопрос, почему именно сейчас происходит активное стремление банков в наш город? Всё дело в том, что фигура Главы, его целеустремленность и находчивость действительно внушают доверие. Только уверенный в себе и своих силах руководитель может выстраивать такое серьезное сотрудничество, рассчитывая на дальнейшее взаимодействие, причем долгосрочное.

«Банк ВТБ», надо сказать, уже обслуживает ряд ключевых предприятий города, а «Банк Москвы», сотрудничая с иными городами, принимает активное участие в разработке и финансировании проектов модернизации жилищно-коммунального комплекса, строительства городских социально-значимых проектов и развития дорожной инфраструктуры.

К слову, на встречи с Главой муниципалитета приезжает высшее руководство банков – председатель правления «Банка Москвы» и заместитель президента – председателя правления «Банка ВТБ». А это уже говорит о многом.

В период, когда город занимается реализацией комплексной программы развития города, а область не спешит выделять необходимые средства, у Нижнего Тагила не поводов для беспокойства. В городе, который под руководством достойного Главы заручился серьезной финансовой поддержкой, жители смогут увидеть еще больше позитивных изменений.