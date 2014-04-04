Прототип гибрида BMW X5 доработали перед запуском в серию

В состав гибридной силовой установки X5 входит 245-сильная бензиновая «турбочетверка», 95-сильный электромотор, разработанный компанией BMW самостоятельно, комплект литий-ионных аккумуляторов и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Исключительно на электротяге кроссовер способен проезжать 30 километров и разгоняться до 120 километров в час. «Сотню» такой автомобиль может набирать за семь секунд. Средний расход топлива — 3,8 литра на сто километров пробега.

Новинка получила три режима работы управляющей электроники: автоматический, в котором, как заявляют представители компании, выбирается «оптимальное соотношение между спортивностью и экономичностью», полностью электрический (называется Mах eDrive) и вариант, в котором батареи не включаются в работу силовой установки максимально возможное время. Такой режим, как считают в BMW, пригодится при долгом движении по трассе и приближении к городу, когда водитель хочет сохранить заряд аккумуляторов для передвижения по улицам на электротяге.