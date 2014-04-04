Прототип гибрида BMW X5 доработали перед запуском в серию
Компания BMW распространила фотографии обновленного прототипа кроссовера X5, оснащенного гибридной силовой установкой. Публичный дебют этого автомобиля состоится на апрельском моторшоу в Нью-Йорке. Производство гибридного X5 должно начаться к концу текущего года.
В состав гибридной силовой установки X5 входит 245-сильная бензиновая «турбочетверка», 95-сильный электромотор, разработанный компанией BMW самостоятельно, комплект литий-ионных аккумуляторов и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Исключительно на электротяге кроссовер способен проезжать 30 километров и разгоняться до 120 километров в час. «Сотню» такой автомобиль может набирать за семь секунд. Средний расход топлива — 3,8 литра на сто километров пробега.
Новинка получила три режима работы управляющей электроники: автоматический, в котором, как заявляют представители компании, выбирается «оптимальное соотношение между спортивностью и экономичностью», полностью электрический (называется Mах eDrive) и вариант, в котором батареи не включаются в работу силовой установки максимально возможное время. Такой режим, как считают в BMW, пригодится при долгом движении по трассе и приближении к городу, когда водитель хочет сохранить заряд аккумуляторов для передвижения по улицам на электротяге.
Аккумуляторы силовой установки можно зарядить от домашней розетки или на специальных «электрозаправках». Кроме того, BMW подготовит свои зарядочные станции, которые можно будет установить в гараже и питать от солнечных батарей. Контролировать процесс зарядки можно будет при помощи специального приложения для смартфонов.