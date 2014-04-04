Самые оригинальные подарки – у тагильчан! На TagilCity.ru продолжается конкурс от МОТИВ
4 апреля 2014, 16:15Общество
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На городском портале TagilCity.ru пользователи продолжают принимать участие в конкурсе от МОТИВ. Тагильчане, разместившие свои фотографии, уже знают, что именно необходимо сделать для победы в фото-битве!
Для остальных напоминаем: нужно опубликовать фотографию подарка, который однажды вы дарили или получали. Тематика и стоимость не важны, главное – оригинальность, неповторимость и креативность!
Авторы самых интересных уже могут рассчитывать на победу в конкурсе. Три победителя получат полезные и современные призы, которые уже ожидают своих будущих владельцев. Это и сотовые телефоны, и деньги на баланс, и «золотые», даже «серебряные» номера.
Если вы только-только получили интереснейший подарок, то у вас есть целых три дня для того, чтобы призывать друзей голосовать за фото. Ежедневно мы снимаем нечестные голоса, для того чтобы все участники имели возможность побороться за приз в правильной борьбе. Вперед, тагильчане!
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