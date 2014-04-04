Сергей Носов: «Нужно завершить работы – это факт»

Подрядчик - ООО «Билдекс» не выполнил обязательства по строительству футбольного поля на территории школы № 64, поэтому муниципалитет принял решение разорвать контракт на дальнейшее продолжение работ.

Мы остановили строительство в ноябре, потому что бетонные работы не соответствовали проекту. Кроме того, были еще замечания, которые мы выставили обществу. В частности, не произведена отсыпка площадки щебнем сказал руководитель МКУ УКС Олег Сапко.

Сергей Носов дал задание юристам подготовить обращение в суд с требованием взыскать не только средства, перечисленные подрядчику в качестве аванса, но и потребовать неустойку за причиненный ущерб. «Чтобы все это переделать, нужно будет затратить дополнительные средства и возвращать гораздо больше», - сказал Глава города. Кто будет завершать строительство футбольного поля в школе № 64, еще предстоит решить.

По продолжению реконструкции детского сада на улице Карла Маркса сторонам удалось найти конструктивное решение. Руководитель ООО «Ермак» Сергей Кузьмин заверил Главу города, что сможет завершить строительство уже к июлю, но для этого необходимо пересмотреть проектно-сметную документацию и утвердить ее с учетом выявленных замечаний. Сергей Носов поручил руководителю МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Александру Полушину в течение недели проработать этот вопрос и доложить о предложениях по детскому саду. «Надо быть реалистами и завершать работы – это факт», - резюмировал Глава города.