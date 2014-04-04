Стоимость пластиковых окон: к чему приводит жадность покупателей?

Другое дело, что большинство покупателей и заказчиков по-прежнему предпочитают экономить на пластиковых окнах: выбирают малоизвестных производителей, самостоятельно производят установку, отказываются от дополнительных услуг. К чему это может привести? Мы подготовили экспертный опрос, который даст ответ на эти вопросы.

Экономия на собственном комфорте

Игорь, мастер по монтажу:

- Стоимость окон – чаще объективный фактор, нежели желание компаний «заработать» на неосведомленности своих клиентов. В действительности процесс производства профилей и стеклопакетов, их монтаж и дополнительные расходные материалы обуславливают более чем приличную сумму. Но совсем другое дело, что хорошие изделия, монтированные профессиональным специалистом, прослужат вам десятки лет. При этом они не потребуют какого-либо ремонта и идеально сохранят свой первозданный внешний вид.

Олег, специалист инфолинии оконной компании:

Компания, в которой я работаю, определила для себя очень гибкую ценовую политику. Стоимость пластиковых окон здесь рассчитывается как сумма затрат на изделия + стоимость услуг по доставке и монтажу. Мне нравится, что согласно политике компании, каждый заказчик должен суметь найти свой вариант по цене. Для этого при изготовлении окон используются ПВХ профиля в разных ценовых категориях - как следствие, нам есть что предложить каждому клиенту. Кроме этого, клиент может заказать только изделия, если стоимость услуг посчитает дорогой. Правда, в таком случае, конечно, компания не будет обеспечивать бесплатное сервисное обслуживание установленных окон. Хотя ответственность за качество изделий несется в полной мере. Это отличный вариант, на мой взгляд, если у Вас дома идет ремонт и есть доверенные ремонтные бригады. Но монтировать самостоятельно изделия, я бы не стал рекомендовать. Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда клиент вынужден заказывать повторно окна после неудачной попытки сэкономить и установить окна самостоятельно.

Алия аналитик:

- Удивительно, но большинство наших заказчиков предпочитают экономить на собственном комфорте! При этом «выбрать» стоимость продукции они пытаются абсолютно на всем – выбирают малоизвестных производителей, дешевую фурнитуру, самостоятельно производят монтаж. К чему приводит эта самодеятельность? К тому, что через пару дней после установки они звонят нам расстроенные и просят подобрать другие окна.

Рациональные решения

По мнению опрошенных экспертов, стоимость пластиковых окон не может являться определяющим фактором в процессе из выбора. Дорогие изделия не обязательно будут качественными и наоборот.