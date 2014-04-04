Тагильские ребята побывали в гостях у жителей зоопарка: карликовая козочка, енот-полоскун и другие (ФОТО)

В сопровождении волонтеров-мологвардейцев ребята проследовали в замечательный мир животных. И взрослые, и дети с удовольствием смотрели, как на знакомых для нашего региона животных – лис, енотов, индюков, коз и прочую живность – так и на диковинных - индийских павлинов, северных оленей, декоративных кур.

Ребятишки с интересом слушали рассказы экскурсовода про особенности и повадки животных, задавали вопросы. Особый ажиотаж вызвали сладкоежки еноты-полоскуны, которые буквально выпрашивали конфеты и печенье у смотрителей зоопарка. Также всем запомнилась карликовая коза, весело бегающая по вольеру, заигрывающая с детьми, и хорек, которого можно было погладить по мягкой шерстке и сфотографироваться с ним на руках.

Фото Ольги Дреминой и Александры Малык

Дети даже не заметили пронзающий насквозь ветер, начавшийся незадолго до их приезда. В детских глазках горел огонь и на устах сверкала улыбка. Даже когда они садились в автобус. Детишки звали «Молодую Гвардию» в гости почаще, и мы им это обещали. А мы свое слово держим! -- рассказали в общественной организации.

Фото Ольги Дреминой и Александры Малык

К сожалению, далеко не каждый день у детей получается посещать зоопарк - ведь родители могут быть заняты. Чтобы ребенок не заскучал, ему можно включить мультфильмы онлайн - как развлекательные, так и обучающие. Благодаря ним ребенок может многому научится, и уж точно не заскучает