Всех тагильчан приглашают на «Библионочь»: пятничный вечер в компании единомышленников

В программе - видео-виниловая вечеринка Уральского Битлз-клуба, мастер-классы по рукоделию, викторины, выставки, показ мод, вечер английской поэзии. Ценителей творчества Вильяма Шекспира, которому в апреле исполняется 450 лет, пригласят в кинозал на просмотр анимационных фильмов, снятых лучшими мультипликаторами мира по произведениям великого драматурга. Театр «Глобус» предложит зрителям мини-постановку трагедии «Ромео и Джульетта».

Желающих научат танцевать шотландский танец, выращивать английский газон, расскажут им, как оформить визу и отправить ребенка на обучение в Великобританию, проведут экскурсию с фонариками по тайным залам библиотеки.

Гости смогут отдохнуть в чайной комнате или пабе, проверить себя на знание английского языка, посоревноваться в катании сыра в игровой Мэри Поппинс, посетить библиотечный Скотланд-Ярд, сфотографироваться с английской королевой и ее четвероногими любимцами, признаться своей половинке в любви под «балконом Джульетты».

Творческие площадки будут работать до 23:00. Приглашаем тагильчан и гостей города интересно и с пользой провести пятничный вечер говорят организаторы.

К сожалению, такие мероприятия, в отличие от иностранных вузов, правтически не проводятся научными библиотеками. К примеру, в Окфорде студенты регулярно собираются, чтобы обсудить последние научные новоти и учебный материал. К счастью, с появлением интерне-портала Библиофонд стало необязательным встречаться в библиотеке - теперь достаточно включить компьютер. Естесвенно, учебный процесс становится проще и доступнее, поэтому оценки улучшаются.