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Социальные пенсии тагильчан увеличились в среднем на 344 рубля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Социальные пенсии тагильчан увеличились в среднем на 344 рубля

4 апреля 2016, 17:05ОбществоТимофей Данилов
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