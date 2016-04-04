Социальные пенсии тагильчан увеличились в среднем на 344 рубля

Весенние нововведения касаются детей-инвалидов, сирот, инвалидов всех групп и пенсионеров по возрасту, которые не имеют достаточного страхового стажа.

В Нижнем Тагиле и Пригородном районе прибавку в среднем на 344 рубля получат более 8 тысяч пенсионеров. Таким образом, ежемесячные социальные пенсии с апреля будут составлять 8600 рублей, а пенсии детей-инвалидов – 12900 рублей.