Торжественное закрытие зимнего сезона
4 апреля 2016, 11:45Обществоniona
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10 апреля в 12:00 на ГК "Гора Белая" состоится торжественное закрытие XI зимнего сезона. В программе мероприятия: - Турнир по спуску на самодельных санях СаниDay.
10 апреля в 12:00 на ГК "Гора Белая" состоится торжественное закрытие XI зимнего сезона.
В программе мероприятия:
- Турнир по спуску на самодельных санях СаниDay.Дорога в Рио
Предлагаем всем желающим принять участие в карнавальном спуске. 2016 год - год Олимпиады в Бразилии. Мы присоединяемся к главному спортивному мероприятию и решили устроить свой небольшой карнавал, прямо на склоне. Берите с собой яркие костюмы, регистрируйтесь и спускайтесь под аплодисменты зрителей турнира.
- Воентур (эстафета с препятствиями)
- Военизированное дефиле модельного агентсва
- Бесплатная полевая кухня
- Розыгрыш подарков
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