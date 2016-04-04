Торжественное закрытие зимнего сезона

Предлагаем всем желающим принять участие в карнавальном спуске. 2016 год - год Олимпиады в Бразилии. Мы присоединяемся к главному спортивному мероприятию и решили устроить свой небольшой карнавал, прямо на склоне. Берите с собой яркие костюмы, регистрируйтесь и спускайтесь под аплодисменты зрителей турнира.