В новостройке на ГГМ в Нижнем Тагиле жильцы жалуются на состояние дома, управляющая компания говорит о том, что проблема в жильцах (ФОТО)

В сообществе «Черный список Тагила» один из тагильчан рассказал о проблемах новостройки, в которой ему довелось жить.

Не стоит покупать квартиры в доме по адресу Октябрьский проспект, 12, подъезд 3. Напутали с водоснабжением, вот так происходит 2 раза в неделю. Смотрел в других квартирах - в углах течет, хотя там вообще труб нет. В момент такого цунами у соседей сверху все в порядке. Дом новый, но полон сюрпризов пишет тагильчанин Анвер в социальной сети.

Фото: «Черный список Тагила»

По словам местных жителей, дому не более двух лет, но проблемы с ним были сразу после сдачи и заселения.

Кто за это ответственный? Концов уже не найти никогда в жизни. Застройщики банкротились, менялись. Во многих квартирах с потолка льётся вода, даже если соседи не топят. Недавно была другая ситуация. На 9-ом этаже сорвало заглушку. По щиткам у нас бежала вода до перового этажа. Никакого участия управляющей компании я не увидел рассказал журналисту TagilCity.ru Анвер в личном разговоре.

Необходимо давать отчёт, что влага в квартире не только создаёт неэстетичные разводы, высыхая на стенах и потолке, но и может стать причиной короткого замыкания и пожара. Именно это обстоятельство делает проблемы жильцов дома особенно острыми.

Управляющая компания (УК) признаёт проблемы дома, но видит их в несколько ином свете.

На этаже, где была сорвана заглушка, собираются личности, ведущие асоциальный образ жизни, сообщили журналистам TagilCity.ru в УК.

Есть у нас инициативная группа [жильцов – прим. ред.], которая мутит воду на доме. Да, действительно, была авария. Девятый этаж третьего подъезда пустует. И там с батареи кто-то сорвал заглушку и открыл кран. Вода действительно хлестала. Жильцы перекрыли воду, мы вызвали аварийную. Аварийная поменяла краны, но поскольку была промочка, промочили все этажи вплоть до первого. Нам пришлось поменять очень много автоматов [электросчётчиков - прим. ред], сгоревших в квартирах. Тогда наши электрики работали не выходя оттуда трое суток. Они ликвидировали аварию. Свет жителям дали в тот же вечер. В остальном – этот дом не отличается проблемностью от других городских новостроек. Дом очень тёплый, но контингент дома, к сожалению, оставляет желать лучшего. Самая главная проблема этого дома – жители дома рассказала журналистам TagilCity.ru главный бухгалтер коммунальной службы ООО «Мой дом» Светлана.

И жильцы дома, и представители УК отмечают, что в доме много пустующих квартир. Многие жильцы получили квартиры от государства после выпуска из детского дома.