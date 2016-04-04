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В новостройке на ГГМ в Нижнем Тагиле жильцы жалуются на состояние дома, управляющая компания говорит о том, что проблема в жильцах (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В новостройке на ГГМ в Нижнем Тагиле жильцы жалуются на состояние дома, управляющая компания говорит о том, что проблема в жильцах (ФОТО)

4 апреля 2016, 14:35ОбществоПавел Щербина
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