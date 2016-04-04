В выходные тагильские волонтеры организовали салон красоты для жительниц села Шиловка (ФОТО)
4 апреля 2016, 09:55ОбществоТимофей Данилов
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Провели благотворительную акцию активисты Благотворительного фонда «Преображение». Фонд входит в состав ЦПГИ «Вместе».
Сюжеты: Нижний Тагил
В субботу более 20-ти жительниц села Шиловка посетили местный Дом культуры. В течение 3-х часов здесь работали мастера по маникюру и парикмахеры. Все желающие смогли бесплатно подстричься, сделать маникюр и получить консультации косметологов.
Кроме того, волонтеры организовали чаепитие, чтобы женщины могли обсудить последние новости в домашней обстановке. Наконец, в Доме культуры работал бесплатный гардероб и любой желающий смог выбрать одежду.
Месяц назад, в Международный женский день, аналогичную акцию волонтеры проводили в селе Николо-Павловское.
ФОТО: ЦПГИ «Вместе»
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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