В выходные тагильские волонтеры организовали салон красоты для жительниц села Шиловка (ФОТО)

В субботу более 20-ти жительниц села Шиловка посетили местный Дом культуры. В течение 3-х часов здесь работали мастера по маникюру и парикмахеры. Все желающие смогли бесплатно подстричься, сделать маникюр и получить консультации косметологов.

Кроме того, волонтеры организовали чаепитие, чтобы женщины могли обсудить последние новости в домашней обстановке. Наконец, в Доме культуры работал бесплатный гардероб и любой желающий смог выбрать одежду.

Месяц назад, в Международный женский день, аналогичную акцию волонтеры проводили в селе Николо-Павловское.

ФОТО: ЦПГИ «Вместе»