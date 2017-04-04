22-летний сын прокурора Первоуральска отделался штрафом за хранение и приобретение наркотиков
4 апреля 2017, 08:40Общество
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В Первоуральске вынесли приговор в отношении 22-летнего сына прокурора города. Никита Некрасов был задержан с наркотиками в подъезде одного из домов еще в начале весны.
Его признали виновным по статье 228, часть 1-ая. Суд Первоуральска назначил штраф в размере 15 тысяч рублей.
Отмечается, что дело рассматривалось в особом режиме, поскольку подсудимый полностью признал вину и раскаялся.
Мать Некрасова занимает должность заместителя прокурора Первоуральска, пишет Znak.com.
Добавим, что за подобное правонарушение грозит до 3 лет лишения свободы. К примеру, за приобретение и хранение наркотиков в феврале был задержан тагильчанин, ему предстоял суд.
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