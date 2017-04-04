22-летний сын прокурора Первоуральска отделался штрафом за хранение и приобретение наркотиков

Его признали виновным по статье 228, часть 1-ая. Суд Первоуральска назначил штраф в размере 15 тысяч рублей.

Добавим, что за подобное правонарушение грозит до 3 лет лишения свободы. К примеру, за приобретение и хранение наркотиков в феврале был задержан тагильчанин, ему предстоял суд.