Грибок на стенах и протекающая крыша: одна из школ в Свердловской области закрыта на 20 дней
4 апреля 2017, 19:30Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По решению Тугулымского суда деятельность одной из районных школ была приостановлена на 20 дней.
По обращению родителей учеников Ошкуковской средней школы №31 Талицким отделом Роспотребнадзора была проведена проверка в соответствующем учебном заведении. Родители жаловались на ненадлежащее санитарно-техническое состояние образовательного учреждения.
В результате проведенного расследования были выявлены многочисленные нарушения требований СанПиНа. В школе обнаружены следы протекания кровли. Стены и потолки заражены грибком. Производимые ремонтные работы проводятся в здании в присутствии детей.
В связи с обнаруженными нарушениями был составлен административный протокол, материалы которого были направлены в суд. Решением суда деятельность Ошкуковской СОШ № 31 была приостановлена на 20 суток.
© TagilCity.ru
Свердловская областьнарушениепроверкасудшкольникишколазаконРоспотребнадзоржалобародителиученикизакрытиеТугулымТалицаадминистративная ответственностьрешение суда
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей