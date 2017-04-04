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Грибок на стенах и протекающая крыша: одна из школ в Свердловской области закрыта на 20 дней
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Грибок на стенах и протекающая крыша: одна из школ в Свердловской области закрыта на 20 дней

4 апреля 2017, 19:30Общество
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