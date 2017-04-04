Грибок на стенах и протекающая крыша: одна из школ в Свердловской области закрыта на 20 дней

По обращению родителей учеников Ошкуковской средней школы №31 Талицким отделом Роспотребнадзора была проведена проверка в соответствующем учебном заведении. Родители жаловались на ненадлежащее санитарно-техническое состояние образовательного учреждения.

В результате проведенного расследования были выявлены многочисленные нарушения требований СанПиНа. В школе обнаружены следы протекания кровли. Стены и потолки заражены грибком. Производимые ремонтные работы проводятся в здании в присутствии детей.

В связи с обнаруженными нарушениями был составлен административный протокол, материалы которого были направлены в суд. Решением суда деятельность Ошкуковской СОШ № 31 была приостановлена на 20 суток.