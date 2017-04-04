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Результаты зачисления в первый класс в Свердловской области могут быть пересмотрены из-за фиктивной прописки детей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Результаты зачисления в первый класс в Свердловской области могут быть пересмотрены из-за фиктивной прописки детей

4 апреля 2017, 14:35Общество
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