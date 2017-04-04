Результаты зачисления в первый класс в Свердловской области могут быть пересмотрены из-за фиктивной прописки детей

Отсутствие мест в школе для большой части будущих первоклассников, постоянно проживающих в своем районе, послужило причиной для того, чтобы поднять вопрос о введении запрета записи детей в первый класс с двойной регистрацией.

Многие родители оформляют временную регистрацию своих детей в том районе, где они хотят отдать ребенка в лучшую школу.

Таким образом, в 2017 году сложилась ситуация, что многие дети с постоянной пропиской не смогли попасть в данные школы, так как они прикреплены к одной школе – по месту жительства. До 70% детей в таких школах – это дети с фиктивной временной пропиской.

Прокуратура Екатеринбурга уже заинтересовалась проблемой с фиктивными прописками будущих первоклашек, об этом сообщает информационное агентство Regnum. Уже выявлены адреса, где были прописаны четверо и более детей, не имеющих никаких родственных связей ни между собой, ни между хозяевами квартиры и ними.

В качестве подобного примера уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков назвал 99-ю гимназию уральской столицы, где 51 первоклассник был зачислен в нее с временной пропиской сроком на 1-3 месяца. Такое количество детей составляет почти 70% от общего числа первоклассников, зачисленных в данное общеобразовательное учреждение.