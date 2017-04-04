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Школьники Нижнего Тагила провели баскетбольный турнир памяти земляка Виктора Киселева
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Школьники Нижнего Тагила провели баскетбольный турнир памяти земляка Виктора Киселева

4 апреля 2017, 10:35Общество
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