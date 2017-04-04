Школьники Нижнего Тагила провели баскетбольный турнир памяти земляка Виктора Киселева

В мероприятии приняли участие представители школ со всей области, всего насчиталось шесть женских и семь мужских команд, сообщает «Тагильский рабочий».

Среди юношей в финальном матче сошлись спортсмены Кировграда и нижнетагильской школы № 30. Победу одержали ученики школы № 30. Среди девушек в финале встретились школа № 81 и ЦО №1. С разницей в два очка победила команда школы № 81.

Заметим, Виктор героически погиб в 1999 г. в Чечне, попав в окружение. Он посмертно был награжден Орденом Мужества. Турнир в его честь проводится ежегодно.