Внимание! Конкурс детского рисунка! Подарки всем!
Дорогие родители, бабушки и дедушки! Информация для ваших детей! 27 апреля специализированному отделению комплексной детской стоматологии "Консул BABY" исполняется 1 год! Ура! День рождения - у...
Дорогие родители, бабушки и дедушки! Информация для ваших детей!
27 апреля специализированному отделению комплексной детской стоматологии "Консул BABY" исполняется 1 год! Ура!
День рождения - у нас, а конкурс и подарки - у вас!
До 25 апреля нужно нарисовать рисунок, подписать его и принести в Центр "Консул" по Октябрьскому проспекту, 28.
27 апреля всех участников конкурса пригласим на праздник в честь Дня рождения и определим лучшие рисунки!
Призы и подарки получат не только победители, но и все, кто примет участие в конкурсе!
"А что рисовать?" - спросите вы. Все, что вам захочется! Главное, чтобы это было связано с вашими прекрасными улыбками.
Зубную фею, любимого доктора, как я лечил зубы в "Консул BABY" - вот что можно взять за основу. Техника рисунков - любая, формат А4.
Удачи! Ждем ваши рисунки!
Подробности - http://konsul-st.ru/actions/konkurs-detskogo-risunka-v-chest-dnya-rozhdeniya-konsul-baby и по телефону 44-22-34.