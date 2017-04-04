Внимание! Конкурс детского рисунка! Подарки всем!

Дорогие родители, бабушки и дедушки! Информация для ваших детей!

27 апреля специализированному отделению комплексной детской стоматологии "Консул BABY" исполняется 1 год! Ура!

День рождения - у нас, а конкурс и подарки - у вас!

До 25 апреля нужно нарисовать рисунок, подписать его и принести в Центр "Консул" по Октябрьскому проспекту, 28.

27 апреля всех участников конкурса пригласим на праздник в честь Дня рождения и определим лучшие рисунки!

Призы и подарки получат не только победители, но и все, кто примет участие в конкурсе!

"А что рисовать?" - спросите вы. Все, что вам захочется! Главное, чтобы это было связано с вашими прекрасными улыбками.

Зубную фею, любимого доктора, как я лечил зубы в "Консул BABY" - вот что можно взять за основу. Техника рисунков - любая, формат А4.

Удачи! Ждем ваши рисунки!