Жители Екатеринбурга возложили цветы в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге (ФОТО)

В назначенное время к месту пришли десятки горожан, пишет E1.ru .

Они выражали соболезнования в адрес пострадавших питерцев, семей и близких погибших. Пришедшие, как пишут журналисты, были немногословны. Они молча возлагали цветы и зажигали свечи.