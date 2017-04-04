Жители Екатеринбурга возложили цветы в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге (ФОТО)
4 апреля 2017, 08:50Общество
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Жители Екатеринбурга почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге. Возложение цветов состоялось у памятника Петру I в 21:30.
В назначенное время к месту пришли десятки горожан, пишет E1.ru.
Они выражали соболезнования в адрес пострадавших питерцев, семей и близких погибших. Пришедшие, как пишут журналисты, были немногословны. Они молча возлагали цветы и зажигали свечи.
Напомним, взрыв произошел днём в минувший понедельник. На данный момент известно о 11 погибших.
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Фото: E1.ru
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