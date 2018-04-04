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Новости Нижнего Тагила

15 торговых центров были закрыты после начала проверок в связи с пожаром в Кемерово

4 апреля 2018, 22:40Добавить новость
безопасность,проверка,прокуратура,Россия,тц,Кемерово,нарушения
Кемеровская трагедия, стоившая 64 жизней, привела к тому, что торговые центры Российской Федерации начали массово проверяться на соответствие правилам пожарной безопасности и удобства эвакуации в случае экстренной ситуации. С начала проверки 15 ТЦ уже закрыли до устранения нарушений.

Генеральная прокуратура Российской Федерации поделилась информацией о ходе проверок в торговых центрах страны. По информации официального представителя ведомства, в ряде центров выявлены нарушения, из-за которых владельцам были вынесены предписания о закрытии.

Как сообщает «Russia Today», количество таких центров достигает 15 штук. Отсутствие указателей, захламлённость эвакуационных выходов и неработающие системы пожаротушения и сигнализации являются самыми распространёнными нарушениями.

Ранее редакция TagilCity.ru провела свой эвакуационный тест-драйв в торговых и развлекательных центрах Нижнего Тагила.

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