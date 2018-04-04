15 торговых центров были закрыты после начала проверок в связи с пожаром в Кемерово

Генеральная прокуратура Российской Федерации поделилась информацией о ходе проверок в торговых центрах страны. По информации официального представителя ведомства, в ряде центров выявлены нарушения, из-за которых владельцам были вынесены предписания о закрытии.



Как сообщает «Russia Today», количество таких центров достигает 15 штук. Отсутствие указателей, захламлённость эвакуационных выходов и неработающие системы пожаротушения и сигнализации являются самыми распространёнными нарушениями.



Ранее редакция TagilCity.ru провела свой эвакуационный тест-драйв в торговых и развлекательных центрах Нижнего Тагила.