15 торговых центров были закрыты после начала проверок в связи с пожаром в Кемерово

Кемеровская трагедия, стоившая 64 жизней, привела к тому, что торговые центры Российской Федерации начали массово проверяться на соответствие правилам пожарной безопасности и удобства эвакуации в случае экстренной ситуации. С начала проверки 15 ТЦ уже закрыли до устранения нарушений.
Генеральная прокуратура Российской Федерации поделилась информацией о ходе проверок в торговых центрах страны. По информации официального представителя ведомства, в ряде центров выявлены нарушения, из-за которых владельцам были вынесены предписания о закрытии.
Как сообщает «Russia Today», количество таких центров достигает 15 штук. Отсутствие указателей, захламлённость эвакуационных выходов и неработающие системы пожаротушения и сигнализации являются самыми распространёнными нарушениями.
Ранее редакция TagilCity.ru провела свой эвакуационный тест-драйв в торговых и развлекательных центрах Нижнего Тагила.