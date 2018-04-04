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Новости Нижнего Тагила

289 тагильчан отправятся на военную службу в весенний призыв (ВИДЕО)

4 апреля 2018, 09:00Добавить новость
город,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,армия,военкомат,призыв,призывник
Военкомат Нижнего Тагила начал весенний призыв граждан на военную службу. Всего на срочную службу будут направлены 3845 новобранцев со всей Свердловской области, 289 из которых - тагильчане.

В 2018 году на военную службу могут попасть те, кто раньше этого сделать не смог по самым разным причинам. Так, возможность попасть в армию появится у тех, кто ранее был освобождён от призыва. Потенциальным призывникам нужно лишь успешно пройти повторную медицинскую комиссию. По словам военкома Александра Вострилова, этот факт является особенностью текущего призыва.

Также в этом году у свердловчан большой спрос на военные вузы. На поступление свои документы отправили уже 60 молодых людей из Нижнего Тагила.

Что касается «уклонистов», то в этом году работа с ними дала ощутимые плоды. Так, за последние несколько лет их количество сократилось в два раза, сейчас этот показатель составляет порядка 700 человек, передает издание «Тагил-ТВ».

 

 
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