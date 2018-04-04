289 тагильчан отправятся на военную службу в весенний призыв (ВИДЕО)

В 2018 году на военную службу могут попасть те, кто раньше этого сделать не смог по самым разным причинам. Так, возможность попасть в армию появится у тех, кто ранее был освобождён от призыва. Потенциальным призывникам нужно лишь успешно пройти повторную медицинскую комиссию. По словам военкома Александра Вострилова, этот факт является особенностью текущего призыва.

Также в этом году у свердловчан большой спрос на военные вузы. На поступление свои документы отправили уже 60 молодых людей из Нижнего Тагила.

Что касается «уклонистов», то в этом году работа с ними дала ощутимые плоды. Так, за последние несколько лет их количество сократилось в два раза, сейчас этот показатель составляет порядка 700 человек, передает издание «Тагил-ТВ».