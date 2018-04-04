771 000 рублей выделено на инженерные изыскания для ремонта тагильского театра кукол

На работы будет выделено порядка 770 тысяч рублей. В эту сумму входит изучение местности, почвы, техногенных условий территории учреждения.



Полученные результаты станут основой проекта по обновлению здания. Сводная смета была составлена архитектурным бюро «Тагилгражданпроект», передаёт ИА «Все Новости».



Напомним, неделей ранее в Нижнем Тагиле прошло совещание по поводу реконструкции театра кукол. Было установлено, что здание стоит на территории охранной зоны объектов культурного наследия. Закон запрещает проводить в пределах участка строительные и ремонтные работы, однако администрация города может сократить расстояние до 100 метров.