-2
Свердловская область
Нижний Тагил
-2
день: +3
вечер: +8
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 57.54 + 0.28
EUR 70.92 + 0.36
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

771 000 рублей выделено на инженерные изыскания для ремонта тагильского театра кукол

4 апреля 2018, 07:30Добавить новость
бюджет,город,деньги,Нижний Тагил,Свердловская область,экономика,театр,театр кукол,Тагилгражданпроект
Уже весной 2018 года специалисты займутся инженерными изысканиями перед реконструкцией театра кукол. На портале госзакупок мэрия Нижнего Тагила разместила аукцион, по результатам которого будет выбран подрядчик.

На работы будет выделено порядка 770 тысяч рублей. В эту сумму входит изучение местности, почвы, техногенных условий территории учреждения.

Полученные результаты станут основой проекта по обновлению здания. Сводная смета была составлена архитектурным бюро «Тагилгражданпроект», передаёт ИА «Все Новости».


Напомним, неделей ранее в Нижнем Тагиле прошло совещание по поводу реконструкции театра кукол. Было установлено, что здание стоит на территории охранной зоны объектов культурного наследия. Закон запрещает проводить в пределах участка строительные и ремонтные работы, однако администрация города может сократить расстояние до 100 метров.

 

бюджет,город,деньги,Нижний Тагил,Свердловская область,экономика,театр,театр кукол,Тагилгражданпроект
Фото: ИА «Все Новости»
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

300 млн рублей будут выделены Нижнему Тагилу на капитальный ремонт автодорог
29 марта, 22:05
0 0
160 миллионов рублей заплатили тагильчане в виде налогов за 2017 год
2 марта, 06:35
0 0
ТЮЗ Екатеринбурга разместил госзакупку на приобретение авто стоимостью 1,4 млн рублей
20 февраля, 22:40
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 38
Подписаться на новости