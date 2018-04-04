771 000 рублей выделено на инженерные изыскания для ремонта тагильского театра кукол

На работы будет выделено порядка 770 тысяч рублей. В эту сумму входит изучение местности, почвы, техногенных условий территории учреждения.

Напомним, неделей ранее в Нижнем Тагиле прошло совещание по поводу реконструкции театра кукол. Было установлено, что здание стоит на территории охранной зоны объектов культурного наследия. Закон запрещает проводить в пределах участка строительные и ремонтные работы, однако администрация города может сократить расстояние до 100 метров.