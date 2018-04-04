Акция «Пасхальная радость» прошла в Нижнем Тагиле

31 марта - 1 апреля в одном из нижнетагильских ТЦ проходил сбор пожертвований для нуждающихся, приуроченный к акции «Пасхальная радость». Такие же сборы прошли и в четырех храмах города.



В выходные сестры милосердия и волонтеры призывали прихожан городских храмов посетителей ТЦ принимать участие в благом деле. Трудились и дети, раздавая листовки.



1 апреля в храме св. прп. Сергия Радонежского после службы состоялась благотворительная ярмарка, часть средств с которой также пойдет в копилку акции, сообщает Нижнетагильская епархия РПЦ.



