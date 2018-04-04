Аварийный ямочный ремонт дорог начался в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Первоочередными станут улицы Индустриальная, Металлургов, Челюскинцев, Юности, Алтайская, проспект Вагоностроителей и Ленинградский проспект.

По словам лидера общественного движения «Тагил без ям» Никиты Чапурина, местный текущий ремонт дорог является вынужденной мерой. Нужно оперативно отремонтировать аварийные участки дорог, чтобы избежать ДТП.

Сначала дорожники вычищают яму, сушат её газовой горелкой, чтобы не было воды. Затем дно и края ямы обмазывают битумной эмульсией и заполняют холодной смесью асфальта. Обязательно холодной! Если тагильчане увидят, что дорожники укладывают асфальт в лужи, необходимо сделать видео с близкого расстояния и прислать нам рассказал Чапурин.

Дорожники работают по заявкам, которые составили общественники. Они объезжали районы Нижнего Тагила и искали наиболее разбитые дороги. Как сообщил Никита Чапурин, сейчас дорожные службы приняли более 50-ти заявок. Их количество будет расти по мере ежедневных объездов, пишет «ИА Все новости».