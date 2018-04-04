Депутат предложил переименовать аэропорт в Екатеринбурге из-за Ленина и Свердлова

Депутат заксобрания Ленинградской области предложил поменять сокращенные названия и буквенные коды Екатеринбургского и Петербургского аэропортов.

Парламентарий направил письмо министру транспорта Максиму Соколову. Депутат считает, что коды LED (Ленинград) и SVX (Свердловск) необходимо обновить – переименовать в SPB и EKB соответственно.





Парламентарий говорит, что причины его инициативы носят идеологический характер. Имена Ленина и Свердлова связаны с падением государства в 1917 году. По мнению депутата, использовать их имена в российской авиации в наше время нельзя, уточняет «Прайм».