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Новости Нижнего Тагила

Депутат предложил переименовать аэропорт в Екатеринбурге из-за Ленина и Свердлова

4 апреля 2018, 15:25Добавить новость
Екатеринбург,политика,Россия,транспорт,чиновники,Аэропорт «Кольцово»,аэропорт,Максим Соколов,Санкт-Петербург,законодательное собрание,депутаты,инициатива

Депутат заксобрания Ленинградской области предложил поменять сокращенные названия и буквенные коды Екатеринбургского и Петербургского аэропортов.

Парламентарий направил письмо министру транспорта Максиму Соколову. Депутат считает, что коды LED (Ленинград) и SVX (Свердловск) необходимо обновить – переименовать в SPB и EKB соответственно.

Парламентарий говорит, что причины его инициативы носят идеологический характер. Имена Ленина и Свердлова связаны с падением государства в 1917 году. По мнению депутата, использовать их имена в российской авиации в наше время нельзя, уточняет «Прайм».

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