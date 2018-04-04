Форум о здоровье и самореализации собрал тагильских школьников и студентов
4 апреля, 18:00Общество
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В Нижнем Тагиле проходит молодежный форум «Здоровый мир: пространство альтернатив», посвященный возможностям сохранения и поддержания здоровья.
Сюжеты: Нижний Тагил
Представители бизнеса и специалисты, работающие с молодёжью в сфере профилактики и формирования культуры здоровья, встречаются со старшеклассниками и студентами.
Для проведения площадок форума в качестве экспертов приглашены представители спортивных и фитнес-клубов.
На различных мастер-классах молодые люди узнают, как правильный выбор занятия в жизни связан со здоровьем, что является здоровой самореализацией. Также по этому поводу они услышат мнения экспертов - людей, которые уже состоялись в своей сфере деятельности, сообщает «Тагильский рабочий».
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