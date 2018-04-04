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Новости Нижнего Тагила

Форум о здоровье и самореализации собрал тагильских школьников и студентов

4 апреля 2018, 18:00Добавить новость
здоровье,Нижний Тагил,спорт,молодежный форум,студенты,старшеклассники

В Нижнем Тагиле проходит молодежный форум «Здоровый мир: пространство альтернатив», посвященный возможностям сохранения и поддержания здоровья.

Представители бизнеса и специалисты, работающие с молодёжью в сфере профилактики и формирования культуры здоровья, встречаются со старшеклассниками и студентами.

 

Для проведения площадок форума в качестве экспертов приглашены представители спортивных и фитнес-клубов.

 

На различных мастер-классах молодые люди узнают, как правильный выбор занятия в жизни связан со здоровьем, что является здоровой самореализацией. Также по этому поводу они услышат мнения экспертов - людей, которые уже состоялись в своей сфере деятельности, сообщает «Тагильский рабочий».

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