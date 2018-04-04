«Одноклассники» запустили приложение для оплаты мобильных телефонов
4 апреля, 20:40Общество
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Социальная сеть «Одноклассники» предоставила возможность пользователям пополнить счет мобильного телефона. Абоненты могут оплатить связь любых российских операторов через специальное приложение внутри самой соцсети.
Пополнить счет можно как в веб-версии социальной сети, так и в мобильных приложениях «Одноклассники» на iOS и Android. На момент запуска комиссия пока не берется. Счет пополняется с банковской карты, привязанной к профилю в социальной сети.
В приложении есть возможность посмотреть историю платежей и повторить оплату по тем же параметрам.
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