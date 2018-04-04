«Одноклассники» запустили приложение для оплаты мобильных телефонов

Социальная сеть «Одноклассники» предоставила возможность пользователям пополнить счет мобильного телефона. Абоненты могут оплатить связь любых российских операторов через специальное приложение внутри самой соцсети.

Пополнить счет можно как в веб-версии социальной сети, так и в мобильных приложениях «Одноклассники» на iOS и Android. На момент запуска комиссия пока не берется. Счет пополняется с банковской карты, привязанной к профилю в социальной сети.

В приложении есть возможность посмотреть историю платежей и повторить оплату по тем же параметрам.