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Новости Нижнего Тагила

«Одноклассники» запустили приложение для оплаты мобильных телефонов

4 апреля 2018, 20:40Добавить новость
социальная сеть,одноклассники,мобильное приложение,оплата счета мобильного телефона,банковская карта,профиль в социальной сети

Социальная сеть «Одноклассники» предоставила возможность пользователям пополнить счет мобильного телефона. Абоненты могут оплатить связь любых российских операторов через специальное приложение внутри самой соцсети.

Пополнить счет можно как в веб-версии социальной сети, так и в мобильных приложениях «Одноклассники» на iOS и Android. На момент запуска комиссия пока не берется. Счет пополняется с банковской карты, привязанной к профилю в социальной сети.

 

В приложении есть возможность посмотреть историю платежей и повторить оплату по тем же параметрам.  

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