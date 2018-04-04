Особенности проверки курсовых и дипломных работ на уникальность

Такой подход нельзя считать неправильным, ведь с появлением Интернета подготовка большой курсовой или дипломной работы стала занимать несколько часов. Раньше студент был вынужден тратить несколько месяцев своей жизни. Следовательно, такая работа полностью теряла свою первоначальную ценность.

Чтобы проверить курсовую на плагиат, достаточно загрузить ее на один из специализированных сервисов. Они выдают результат примерно через минуту. Какие ресурсы используют современные преподаватели?

Антиплагиат.ру

Российский ресурс, который был одним из первых. Именно его преподаватели используют в большинстве случаев, поскольку он предусматривает возможность загрузки файла и проверки большого объема текста.

Отметим, что полный функционал становится доступным только пользователям с платной подпиской. Так что есть вероятность, что ваш научный руководитель пользуется другими сервисами для проверки.

ETXT

Мощный инструмент проверки текстов на уникальность. Для его использования достаточно зарегистрироваться на сайте. Полный функционал доступен только тем, кто работает на одноименной бирже.

Стоит отметить проблематичность проверки всего документа целиком. В некоторых случаях результаты будут выданы только спустя 50 минут с момента загрузки. Рабочие алгоритмы используются точно такие же что и в предыдущем случае.

Адвего

Старый добрый Адвего, который так ненавидят многие копирайтеры. Раньше его считали одним из самых примитивных сервисов. Но сегодня его алгоритмы стали настолько агрессивными, что получить уникальный текст стало практически невозможно.

Среди преподавателей этот ресурс не пользуется большой популярностью из-за того, что в нем нельзя загрузить документ для проверки целиком. Также имеются ограничения по максимальному количеству символов. Проверить копирайтера с помощью Адвего – самое то (особенно если вы хотите потрепать ему нервы). Но для научного руководителя он не подходит.

Текст.ру

Долгое время текст.ру находился в самом конце всех рейтингов, но за последний год его популярность резко возросла. Внедрение новых алгоритмов способствовало повышению эффективности проверки.

Главный недостаток для преподавателя заключается в отсутствии возможности для проверки большого текста. Преподавателю придется проверять его частями, что довольно таки накладно. Зато обмануть сервис невозможно. Если студент использует какой-нибудь подвох с вставкой невидимых символов, его замысел будет раскрыт моментально.

Как повысить уникальность курсовой и дипломной работы?

Больше не работает подмена символов. Такой номер не проходит еще с 2010 года. Тем не менее, некоторые студенты считают иначе. Лучше всего сделать глубокий рерайт найденного материала – пересказать все своими словами. Если у вас нет соответствующего опыта, на все это может уйти до 10 дней. Зато вы будете на 100% уверены в успехе. В крайнем случае, заплатите студлансеру и не морочьте себе голову.

Если вы не из тех, кто готов тратить на все это драгоценное время, можете воспользоваться несколькими изощренными способами уникализации. Но такой номер проходит только с теми преподавателями, которые в студенческие годы были точной копией вас. Практика показывает, что таких примерно 50%, так что смотрите сами.