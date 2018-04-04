Пьяные водители в России будут привлекаться к ответственности по анализу крови

3 апреля Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность водителей в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови.

Согласно новому закону, степень опьянения водителей можно будет определять с помощью анализа крови. Административная ответственность наступит, если в литре крови обнаружится содержание от 0,3 граммов этилового спирта и выше.





В данный момент опьянение устанавливается при отметке в 0,16 мг/литр воздуха выдыхаемого алкоголя и выше, либо если в организме есть наркотические или психотропные вещества, уточняет ТАСС.