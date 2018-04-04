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Рабочие качканарского завода «Металлист» не смогут выйти на митинг из-за Пасхи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рабочие качканарского завода «Металлист» не смогут выйти на митинг из-за Пасхи

4 апреля, 11:35Общество
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