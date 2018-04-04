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Новости Нижнего Тагила

Рабочие качканарского завода «Металлист» не смогут выйти на митинг из-за Пасхи

4 апреля 2018, 11:35Добавить новость
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Администрация Качканара не согласовала митинг рабочих завода «Металлист» 8 апреля из-за того, что в этом году в этот день отмечается праздник Пасхи.

Митинг будет проходить в связи с долгом в 32 млн рублей по зарплате перед 699 рабочими. Администрация Качканара предложила организаторам перенести митинг либо на 7, либо на 9 апреля, так как полиция будет охранять верующих, а не митинг.

Мэр города Сергей Набоких сообщил, что люди настроены выйти на митинг несмотря на запрет, сообщает АН «Между строк».

В Екатеринбурге 2 апреля прошел митинг за прямые выборы мэра.

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