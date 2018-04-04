Рабочие качканарского завода «Металлист» не смогут выйти на митинг из-за Пасхи

завода «Металлист »

Митинг будет проходить в связи с долгом в 32 млн рублей по зарплате перед 699 рабочими. Администрация Качканара предложила организаторам перенести митинг либо на 7, либо на 9 апреля, так как полиция будет охранять верующих, а не митинг.



Мэр города Сергей Набоких сообщил, что люди настроены выйти на митинг несмотря на запрет, сообщает АН «Между строк».



В Екатеринбурге 2 апреля прошел митинг за прямые выборы мэра.