Шпионящие в пользу Украины картографы задержаны в Екатеринбурге
4 апреля, 06:05Общество
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В ходе совместной спецоперации управлений ФСБ Свердловской области, республики Крым и Омской области была пресечена деятельность группы лиц, занимающихся передачей секретных данных на территорию Украины.
Сюжеты: Екатеринбург
В состав группы входили три гражданина России и один гражданин Украины. На территории городов Екатеринбург, Симферополь и Омск данная группа, по информации оперативников, занималась шпионской деятельностью. В ходе спецоперации у них был изъяты секретные топографические материалы военного назначения.
Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Свердловской области, задержанным были объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений по статьям «Государственная тайна» и «Шпионаж».
Задержанные признали, что своими действиями создавали угрозу безопасности России, и обязались в последующем не совершать подобного.
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