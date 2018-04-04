Шпионящие в пользу Украины картографы задержаны в Екатеринбурге

В состав группы входили три гражданина России и один гражданин Украины. На территории городов Екатеринбург, Симферополь и Омск данная группа, по информации оперативников, занималась шпионской деятельностью. В ходе спецоперации у них был изъяты секретные топографические материалы военного назначения.