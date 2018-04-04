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Новости Нижнего Тагила

Шпионящие в пользу Украины картографы задержаны в Екатеринбурге

4 апреля 2018, 06:05Добавить новость
город,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,Симферополь,Крым,Омск,шпионаж,Украина,секретные материалы,карты,ФСБ,УФСБ
В ходе совместной спецоперации управлений ФСБ Свердловской области, республики Крым и Омской области была пресечена деятельность группы лиц, занимающихся передачей секретных данных на территорию Украины.

В состав группы входили три гражданина России и один гражданин Украины. На территории городов Екатеринбург, Симферополь и Омск данная группа, по информации оперативников, занималась шпионской деятельностью. В ходе спецоперации у них был изъяты секретные топографические материалы военного назначения.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Свердловской области, задержанным были объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений по статьям «Государственная тайна» и «Шпионаж».

Задержанные признали, что своими действиями создавали угрозу безопасности России и обязались в последующем не совершать подобного.

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