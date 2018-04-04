Шпионящие в пользу Украины картографы задержаны в Екатеринбурге

В состав группы входили три гражданина России и один гражданин Украины. На территории городов Екатеринбург, Симферополь и Омск данная группа, по информации оперативников, занималась шпионской деятельностью. В ходе спецоперации у них был изъяты секретные топографические материалы военного назначения.



Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Свердловской области, задержанным были объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений по статьям «Государственная тайна» и «Шпионаж».



Задержанные признали, что своими действиями создавали угрозу безопасности России и обязались в последующем не совершать подобного.