Сотрудники органов опеки Екатеринбурга подозреваются в продаже квартир детей-сирот

В Екатеринбурге проводится проверка в отношении сотрудников территориального органа опеки и отделения №1 ГКУЗС «Специализированный дом ребёнка», которые подозреваются в злоупотреблении полномочиями.
На данный момент сотрудники учреждений опрошены, также будут опрошены возможные пострадавшие от их действий.
СК проверяет факты обналичивания денег, которые принадлежали сиротам, незаконную продажу недвижимости детей-сирот и другие факты злоупотребления полномочиями сотрудников органов опеки.
Если факты нарушений подтвердятся, будет возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской обалсти.