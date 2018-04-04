Сотрудники органов опеки Екатеринбурга подозреваются в продаже квартир детей-сирот

В Екатеринбурге проводится проверка в отношении сотрудников территориального органа опеки и отделения №1 ГКУЗС «Специализированный дом ребёнка», которые подозреваются в злоупотреблении полномочиями.

На данный момент сотрудники учреждений опрошены, также будут опрошены возможные пострадавшие от их действий.



СК проверяет факты обналичивания денег, которые принадлежали сиротам, незаконную продажу недвижимости детей-сирот и другие факты злоупотребления полномочиями сотрудников органов опеки.



Если факты нарушений подтвердятся, будет возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской обалсти.