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Сотрудники органов опеки Екатеринбурга подозреваются в продаже квартир детей-сирот
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудники органов опеки Екатеринбурга подозреваются в продаже квартир детей-сирот

4 апреля, 10:15Общество
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