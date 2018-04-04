Сотрудники органов опеки Екатеринбурга подозреваются в продаже квартир детей-сирот
4 апреля, 10:15Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге проводится проверка в отношении сотрудников территориального органа опеки и отделения №1 ГКУЗС «Специализированный дом ребёнка», которые подозреваются в злоупотреблении полномочиями.
Сюжеты: Екатеринбург
На данный момент сотрудники учреждений опрошены, также будут опрошены возможные пострадавшие от их действий.
СК проверяет факты обналичивания денег, которые принадлежали сиротам, незаконную продажу недвижимости детей-сирот и другие факты злоупотребления полномочиями сотрудников органов опеки.
Если факты нарушений подтвердятся, будет возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей