Сотрудники органов опеки Екатеринбурга подозреваются в продаже квартир детей-сирот

На данный момент сотрудники учреждений опрошены, также будут опрошены возможные пострадавшие от их действий.

СК проверяет факты обналичивания денег, которые принадлежали сиротам, незаконную продажу недвижимости детей-сирот и другие факты злоупотребления полномочиями сотрудников органов опеки.

Если факты нарушений подтвердятся, будет возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.