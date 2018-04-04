ТК «Байкал Сервис» меняет условия страхования грузов
Клиенты транспортной компании получили больше гарантий. ТК «Байкал Сервис» запустила новую систему страхования грузов, согласно которой теперь страхуются все отправления без исключения.
Клиенты транспортной компании получили больше гарантий.
ТК «Байкал Сервис» запустила новую систему страхования грузов, согласно которой теперь страхуются все отправления без исключения. В перечень вошли две категории, долгое время остававшиеся без формализованной защиты: с объявленной стоимостью менее трех тысяч рублей, а также без сопроводительных документов. Необходимо отметить, что до сих пор в случае повреждения или утери таких грузов перевозчик, как добросовестный участник рыночных отношений, возмещал убытки на добровольной основе из собственного бюджета.
Кроме того, транспортная компания увеличила сумму минимальной страховой выплаты (с трех тысяч до пяти) и либерализировала установление объявленной ценности груза. Отныне стоимость сданного экспедитору определяется со слов клиента (без документального подтверждения) и может доходить до 100 тысяч рублей. Урегулирование претензий в этом случае будет происходить по одному документу, подтверждающему стоимость груза.
В ТК «Байкал Сервис» подчеркивают, что принятые меры направлены на создание эффективной системы защиты финансовых интересов клиентов компании.