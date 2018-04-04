ТК «Байкал Сервис» меняет условия страхования грузов

ТК «Байкал Сервис» запустила новую систему страхования грузов, согласно которой теперь страхуются все отправления без исключения. В перечень вошли две категории, долгое время остававшиеся без формализованной защиты: с объявленной стоимостью менее трех тысяч рублей, а также без сопроводительных документов. Необходимо отметить, что до сих пор в случае повреждения или утери таких грузов перевозчик, как добросовестный участник рыночных отношений, возмещал убытки на добровольной основе из собственного бюджета.