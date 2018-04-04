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Новости Нижнего Тагила

Аварийный ямочный ремонт дорог начался в Нижнем Тагиле (ФОТО)

4 апреля 2018, 16:40Добавить новость
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4 апреля дорожные службы Нижнего Тагила начали ямочный ремонт дорог в Дзержинском и Тагилстроевском районах из-за большого количества аварийных участков.

Первоочередными станут улицы Индустриальная, Металлургов, Челюскинцев, Юности, Алтайская, проспект Вагоностроителей и Ленинградский проспект.

 

По словам лидера общественного движения «Тагил без ям» Никиты Чапурина, местный текущий ремонт дорог является вынужденной мерой. Нужно оперативно отремонтировать аварийные участки дорог, чтобы избежать ДТП.  

 

Сначала дорожники вычищают яму, греют её горелкой, чтобы не было воды, и засыпают битумной эмульсией. Затем заполняют холодной смесью асфальта. Обязательно холодной! Если тагильчане увидят, что дорожники укладывают асфальт в лужи, необходимо сделать видео с близкого расстояния и прислать нам, -- рассказал Чапурин.

 

Дорожники работают по заявкам, которые составили общественники. Они объезжали районы Нижнего Тагила и искали наиболее разбитые дороги. Как сообщил Никита Чапурин, сейчас дорожные службы приняли более 50-ти заявок. Их количество будет расти по мере ежедневных объездов, пишет «ИА Все новости».

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Фото: группа «Тагил без ям»

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