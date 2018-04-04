Жители Нижнего Тагила могут подать письменные заявки на отлов бездомных собак

Заявки принимаются как от физических, так и от юридических лиц в УК, руководителями совета ТОС, председателями ТСЖ, в отделах по благоустройству администраций районов Нижнего Тагила или участковыми уполномоченными полиции по месту жительства. В заявке должны быть указаны ФИО заявителя и место, где находятся животные.