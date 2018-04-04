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Жители Нижнего Тагила могут подать письменные заявки на отлов бездомных собак
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители Нижнего Тагила могут подать письменные заявки на отлов бездомных собак

4 апреля, 12:55Общество
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