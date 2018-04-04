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Новости Нижнего Тагила

Жители Нижнего Тагила могут подать письменные заявки на отлов бездомных собак

4 апреля 2018, 12:55Добавить новость
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Жители Нижнего Тагила могут подать письменные заявки на отлов бродячих собак, несущих угрозу жизни и здоровью людей.

Заявки принимаются как от физических, так и от юридических лиц в УК,  руководителями совета ТОС, председателями ТСЖ, в отделах по благоустройству администраций районов Нижнего Тагила или участковыми уполномоченными полиции по месту жительства. В заявке должны быть указаны ФИО заявителя и место, где находятся животные.

За консультациями и разъяснениями тагильчане могут обращаться в управление городским хозяйством Администрации города по тел. 48-53-66.

В январе 2018 года бродячая собака покусала юную тагильчанку около школы.

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