Жители Нижнего Тагила могут подать письменные заявки на отлов бездомных собак

Жители Нижнего Тагила могут подать письменные заявки на отлов бродячих собак, несущих угрозу жизни и здоровью людей.

Заявки принимаются как от физических, так и от юридических лиц в УК, руководителями совета ТОС, председателями ТСЖ, в отделах по благоустройству администраций районов Нижнего Тагила или участковыми уполномоченными полиции по месту жительства. В заявке должны быть указаны ФИО заявителя и место, где находятся животные.





За консультациями и разъяснениями тагильчане могут обращаться в управление городским хозяйством Администрации города по тел. 48-53-66.



В январе 2018 года бродячая собака покусала юную тагильчанку около школы.



