Бывший глава Свердловского облсуда стал почётным гражданином региона

Указ о представлении к званию глава области подписал 1 апреля в день ухода Дементьева с занимаемой должности за «особые заслуги в укреплении законности и развитии судебной системы на территории Свердловской области». Представление к награде на имя губернатора поступило от департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области.