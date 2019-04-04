Бывший глава Свердловского облсуда стал почётным гражданином региона
Сегодня, 07:30ОбществоФото: gubernator96.ru
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Бывший председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев был удостоен звания почётного гражданина региона. Соответствующий указ подписал Евгений Куйвашев, сообщает информационное агентство Znak.
Указ о представлении к званию глава области подписал 1 апреля в день ухода Дементьева с занимаемой должности за «особые заслуги в укреплении законности и развитии судебной системы на территории Свердловской области». Представление к награде на имя губернатора поступило от департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области.
Пост председателя областного суда Александр Дементьев занимал с 2013 года. Претендовать на новый срок после истечения шести лет он не стал, передав полномочия Владимиру Дмитриеву. Пока Владимир Путин не подпишет указ о назначении, Дмитриев будет находиться в статусе исполняющего обязанности председателя.
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