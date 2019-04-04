Директор и главбух арамильского МБУ обвиняются в хищении 902 тысяч рублей

По версии следствия, действуя в сговоре, умышленно и с использованием должностного положения, вышеуказанные лица совершили хищение 902 тысяч рублей, находящихся на счете МБУ «Арамильская служба заказчика». В преступный сговор обвиняемые вступили в 2015 году. Располагая сведениями о размере зарплат и премий сотрудников, а также способах их начисления и отчетности, разработали план по постепенному выводу средств.

Главным бухгалтером изготавливались два экземпляра документов о начислении премий и зарплат, один экземпляр отправлялся в банк, а второй, с иными сведениями, хранился в организации, для создания видимости отчетности. Соответственно, разницу сумм, указанных в документах, бухгалтер и руководитель присваивали себе. Преступная схема действовала до 2017 года.