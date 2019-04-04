Екатеринбургские власти планируют избавиться от очередей в первые классы
Сегодня, 08:00ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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Власти свердловской столицы планируют внедрить ряд мер, которые позволят избавиться от очередей при регистрации в первые классы. Вопрос обсуждался на заседании Екатеринбургской городской думы, которое прошло 3 апреля, сообщает РИА «Новый день».
Сюжеты: Екатеринбург
Над изменениями в правилах приёма первоклассников работает специально созданная межведомственная группа. Она уже подготовила ряд предложений: например, разнести даты электронной записи детей в школы по административным районам, изменить способ подачи заявок, предоставить первоочередное право зачисления детям-льготникам.
Из запланированных нововведений в ближайшее время может измениться порядок зачисления в первые классы детей-сирот, детей-инвалидов, двойняшек и близнецов, детей педагогических работников. Соответствующий документ должен подписать спикер ЕГД Игорь Володин, затем окончательная версия письма с поправками города будет принята на следующем заседании думы.
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