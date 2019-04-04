Екатеринбуржец погасил долг по кредиту в 110 тысяч ради поездки в Таиланд

Житель Екатеринбурга, зная о наличии у него задолженности по кредиту и уклоняясь от ее уплаты, располагал сведениями о том, что ему ограничен выезд за границу. Однако приобрел два билета в Таиланд - для себя и своей спутницы. Перед вылетом девушка зашла в «Банк данных исполнительных производств», где и обнаружила сведения о наличии у ее друга задолженности.