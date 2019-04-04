Экономическая блокада – не помеха: ЛДНР восстанавливает промышленность

Как сообщает издание Rostovgazeta.ru, в систему «Внешторгсервия» входят самые крупные предприятия республики. Среди них металлургические заводы, Харцызский трубный завод, Ясиновский коксохимический завод и Макеевкокс. Сфера добывающей промышленности представлена Комсомольским рудоуправлением, Докучаевским флюсо-доломитным комбинатом, СП «Краснодонуголь», «Свердловантрацит» и «Ровенькиантрацит».

Объединение позволило не просто установить контроль над производствами, но и создать собственную локальную цепочку, которая была так необходима в условиях принятой Украиной блокады в 2017 году.

В первые годы начала противостояния и боевых действий промышленность республики начала резко падать. Но сейчас она уже практически восстановлена. К примеру, Донецкий металлургический завод выпускал 1310 тысяч тонн чугуна в год. В 2014 году объем производства упал до 855 тысяч тонн чугуна в год, а в 2015 году - до 563 тысяч тонн чугуна. В 2019 году в планах руководства «Внешторгсервиса» привести показатели объема продаж к 1152 тысячи тонн чугуна. Аналогичная политика проводится и на других заводях, состоящих в объединении.

Также продолжают расти и зарплаты сотрудников. Это стало возможным благодаря наращиванию объемов производства и продаж. К примеру, объем чугуна увеличился на 47,4% с 2017 года, а стеклопромышленность - на 15%.

Объем реализованной продукции в 2018 году увеличился на 54% - более 102 миллиардов рублей по сравнению с показателями 2017 года. Также увеличился и объем экспорта.