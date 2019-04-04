Гордума Екатеринбурга отказала студентам в бесплатном проезде
Сегодня, 13:33ОбществоФото: 1MediaInvest
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Комиссия городской думы Екатеринбурга отказалась от рассмотрения инициативы депутата Андрея Пирожкова о бесплатном проезде в общественном транспорте для студентов, информирует Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Коллега Пирожкова депутат Елена Дерягина заявила, что те студенты, которые хотят заработать, этим вопросом занимаются. Чиновница выразила мнение, что студент может заработать где угодно, а пенсионер не может, поэтому лучше рассмотреть вопрос о бесплатном проезде для ветеранов.
Представители юридического управления администрации заявили, что данный вопрос входит в компетенцию комиссии по городскому хозяйству. Вопрос не был включен в повестку.
Ранее Пирожков обратился со свой инициативой о компенсации проезда для студентов вузов и специальных учебных заведений Екатеринбурга к вице-губернатору Алексею Бубнову, однако ответа пока не получил. С аналогичным предложением уже выступал Леонид Рапопорт.
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