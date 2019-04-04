Гордума Екатеринбурга отказала студентам в бесплатном проезде

Коллега Пирожкова депутат Елена Дерягина заявила, что те студенты, которые хотят заработать, этим вопросом занимаются. Чиновница выразила мнение, что студент может заработать где угодно, а пенсионер не может, поэтому лучше рассмотреть вопрос о бесплатном проезде для ветеранов.

Представители юридического управления администрации заявили, что данный вопрос входит в компетенцию комиссии по городскому хозяйству. Вопрос не был включен в повестку.