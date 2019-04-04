Мэрия Екатеринбурга разберется с танками без «башмаков»

Утром 4 апреля у памятника «Черный тюльпан» проходила репетиция парада, в этот момент на колесах тяжелой техники не было специальных резиновых «башмаков».

Безобразие на площади Советской Армии! Не знаю, что они там делают - но где резиновые башмаки? Будем разбираться!написала советник мэра Екатеринбурга Екатерина Куземкина.