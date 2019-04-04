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Мэрия Екатеринбурга разберется с танками без «башмаков»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэрия Екатеринбурга разберется с танками без «башмаков»

Сегодня, 13:16ОбществоФото: Екатерина Куземкина/facebook.com/
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