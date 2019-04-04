Мэрия Екатеринбурга разберется с танками без «башмаков»
Сегодня, 13:16ОбществоФото: Екатерина Куземкина/facebook.com/
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Мэрия Екатеринбурга отреагировала на сообщения о том, что танки без «башмаков» разрушают тротуарную плитку в центре города, об этом на своей странице в соцсети написала советник мэра.
Сюжеты: Екатеринбург
Утром 4 апреля у памятника «Черный тюльпан» проходила репетиция парада, в этот момент на колесах тяжелой техники не было специальных резиновых «башмаков».
Безобразие на площади Советской Армии! Не знаю, что они там делают - но где резиновые башмаки? Будем разбираться!написала советник мэра Екатеринбурга Екатерина Куземкина.
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