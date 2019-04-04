Первоуральскую больницу проверят после сообщений о ползающей пенсионерке
Проверка организована в больнице Первоуральска после сообщений СМИ о пенсионерке, ползшей из травмпункта по лестнице, сообщает прокуратура Свердловской области.
По предварительной информации, в медучреждении в 2015 году был оборудован подъемный механизм, в том числе, поднимающийся на второй этаж, где находится травмпункт. Однако на первом этаже здания размещено объявление о том, что необходимо обратиться в регистратуру при желании воспользоваться подъемником.
Как было установлено сотрудниками прокуратуры на месте, на втором этаже здания подобных объявлений нет, как и нет разъяснений о том, как воспользоваться механизмом.
Прокуратура в ходе проверки даст правовую оценку соблюдения требований федерального законодательства в деятельности больницы при оказании медицинской помощи,сообщило надзорное ведомство.
Напомним, что ранее в СМИ появилось видео, где пожилая женщина с травмированной ногой ползет по ступеням в больнице.