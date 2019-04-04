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Первоуральскую больницу проверят после сообщений о ползающей пенсионерке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Первоуральскую больницу проверят после сообщений о ползающей пенсионерке

Сегодня, 11:11ОбществоФото: Скриншот с видео Инцидент Первоуральск
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